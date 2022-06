Volley: Lube. Ingaggiato Barthelemy Chinenyeze, contratto biennale

Classe 1998 e oro olimpico nel 2021, il nuovo acquisto arriva dall'Allianz Milano CIVITANOVA MARCHE (MACERATA) (ITALPRESS) – La Lube ha ufficiliazzato l'ingaggio con contratto biennale di Barthelemy Chinenyeze, classe 1998 nato il 28 febbraio a Coudekerque-Branche e reduce da una stagione molto positiva dal punto di vista individuale nell'Allianz Milano con cui è approdato alla Final Four di Coppa Italia grazie alla grande prova nella gara dei quarti vinta contro Civitanova all'Eurosuole Forum. L'atleta transalpino premiato come miglior centrale dopo la vittoria alle Olimpiadi di Tokyo farà valere i 204 cm in maglia biancorossa dalla stagione 2022/23 di SuperLega Credem Banca. Chinenyeze è un elemento fondamentale della nazionale francese, con cui ha alzato al cielo la World League del 2017, ha vinto l'argento nella VNL del 2018 e l'oro Olimpico nel 2021. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 04-Giu-22 13:19