Volley: Nations League donne. Azzurre sconfitte 3-1 dalla Cina

L'Italia chiude la Pool 2 di Ankara con il secondo ko dopo quello con la Turchia ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Seconda sconfitta dell'Italvolley femminile nella Pool 2 della Nations League. Dopo aver subito all'esordio la Turchia, le azzurre del ct Mazzanti si sono arrese ad Ankara anche alla Cina, vincente per 3-1 (25-13, 20-25, 25-22, 25-18). La Nazionale era reduce da due successi di fila contro Belgio ed Olanda. L'Italia chiude dunque la Pool 2 della VNL disputata ad Ankara con 2 vittorie e 2 sconfitte, 7 set conquistati e 9 persi. Nella mattinata di domani le azzurre faranno rientro in Italia dove ad attenderle ci sarà qualche giorno di riposo. La nazionale si radunerà nuovamente l'8 giugno a Milano per riprendere la preparazione in vista della seconda Pool di VNL in programma a Brasilia (Brasile) dal 15 al 19 giugno. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 04-Giu-22 18:58