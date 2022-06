Calcio: Milan.Florenzi sarà riscattato,sul tavolo con Roma anche Zaniolo

In settimana il club rossonero potrebbe chiudere le operazioni Botman e Renato Sanches MILANO (ITALPRESS) – Da Botman a Renato Sanches, passando per Florenzi e Zaniolo. L'agenda di Paolo Maldini è particolarmente fitta, con una serie di appuntamenti che potrebbero rivelarsi decisivi per sbloccare le trattative imbastite prima della "pausa" per il cambio di proprietà. Da domani il direttore tecnico rossonero riprenderà i colloqui, primo fra tutti quello con la Roma per il riscatto di Florenzi: il Milan eserciterà il diritto a proprio favore per 4,5 milioni di euro, confermando uno dei protagonisti dello scudetto, giudicato perfetto nel ruolo di vice Calabria. Roma, però, vuol dire anche Zaniolo, una pista molto calda in casa Milan. L'idea di inserire Saelemaekers nella trattativa non è andata a buon fine, così il Milan intende confermare la proposta da 25 milioni più Rebic, anche se il club giallorosso vorrebbe 60-65 milioni cash e senza contropartite. Le parti sono molto distanti ma i prossimi colloqui potrebbero avvicinarle a una soluzione. Sembra tutto più facile, invece, sul fronte Botman e Renato Sanches, due trattative avviate ormai da tempo e che il Milan vuole chiudere già questa settimana, forte della volontà di entrambi i giocatori del Lille. Il motivo per cui si sta andando per le lunghe andrebbe ricercato nei problemi societari del club francese, che sarebbe alle prese con un cambio ai vertici e che per questa ragione ha congelato le trattative che riguardano i suoi giocatori. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh1/ari/red 05-Giu-22 19:26