Calcio: Nations League. Italia-Ungheria, arbitra lo svizzero Scharer

Martedì al Dino Manuzzi di Cesena la gara valida per la seconda giornata di Nations League ROMA (ITALPRESS) – Sarà lo svizzero Sandro Scharer a dirigere Italia-Ungheria, match valido per la seconda giornata di Nations League, in programma martedì, alle 20.45, allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Insieme al direttore di gara elvetico i connazionali Stephane De Almeida e Bekim Zogaj come assistenti e il quarto ufficiale di gara Alain Bieri. Coppia tedesca alla Var con Marco Fritz e Rafael Foltyn. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 05-Giu-22 13:05