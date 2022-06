Calcio: Nazionale. Lussazione dito per Donnarumma,condizioni da valutare

Il portiere si è sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno escluso complicazioni FIRENZE (ITALPRESS) – Gigio Donnarumma in dubbio per la sfida di martedì, a Cesena, contro l'Ungheria e valida per la seconda giornata della Lega A di Nations League. La Federcalcio fa sapere che "nel corso della gara di ieri contro la Germania, Gianluigi Donnarumma ha subito una lussazione del quinto dito della mano sinistra, immediatamente ridotta sul campo. Gli accertamenti clinici ai quali il portiere della Nazionale si è sottoposto questa mattina hanno escluso ulteriori complicazioni. Le condizioni di Donnarumma saranno monitorate nelle prossime ore". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 05-Giu-22 17:29