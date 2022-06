Calciomercato: Brentford. Ten Hag vuole Eriksen al Manchester United

Il nuovo allenatore dei red devils interessato al centrocampista danese LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – C'è il Manchester United su Christian Eriksen. L'ex Inter ha convinto nella sua prima stagione dopo il ritorno in Premier League e soprattutto dopo l'arresto cardiaco subito nel corso di Danimarca-Finlandia agli Europei. Tornato in campo a gennaio con il Brentford, il 30enne danese ha dimostrato di non aver perso le giocate e l'elevato standard di rendimento che gli hanno permesso di essere uno dei migliori centrocampisti degli ultimi 10 anni. Normale, dunque, che i grandi club pensino a lui per rinforzare i rispettivi organici. Secondo il "Mirror" il nuovo allenatore del ManUtd, l'olandese Ten Hag, sarebbe felice di averlo con sè all'Old Trafford dopo averlo accolto all'Ajax per i primi veri allenamenti dopo l'intervento al cuore. Non c'è solo lo United, anche l'Everton e il suo vecchio club, il Tottenham di Antonio Conte, secondo il tabloid inglese pensano al possibile ingaggio di Eriksen. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 05-Giu-22 16:42