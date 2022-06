Celestino Vietti vince il Gp di Catalunya in Moto2

L'italiano in sella alla Kalex beffa lo spagnolo Canet MONTMELO' (ITALPRESS) – Celestino Vietti vince il Gran Premio di Catalunya di Moto2. Sul circuito del Montmelò, il pilota italiano in sella alla Kalex trionfa davanti allo spagnolo Aron Canet (Kalex) al termine di una battaglia davvero combattuta. A spuntarla all'ultimo giro è proprio l'azzurro, che centra una splendida vittoria e si conferma leader del mondiale, allungando in classifica generale. Completa il podio Augusto Fernandez (Kalex), mentre Tony Arbolino (Kalex) chiude 10°. Da segnalare la caduta di Joe Roberts, finito per terra in curva 5 mentre era in fuga. – foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). spf/pc/red 05-Giu-22 13:11