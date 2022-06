Guevara vince il Gp di Catalunya in Moto3, ritirato Foggia

Sul podio il giovanissimo Munoz e Suzuki MONTMELO' (ITALPRESS) – Izan Guevara vince il Gran Premio di Catalunya di Moto3. Sul circuito del Montmelò, il pilota spagnolo in sella alla GasGas domina e taglia il traguardo per primo con quasi due secondi di vantaggio sugli inseguitori. Salgono sul podio anche il giovanissimo David Munoz (KTM), alla seconda gara in carriera, e Tatsuki Suzuki (Honda). Chiude quarto invece lo spagnolo Sergio Garcia (GasGas), che si conferma leader del mondiale. Giornata negativa per i colori azzurri con un solo italiano in Top 10, Riccardo Rossi (nono). Costretti al ritiro invece Dennis Foggia (Honda), il quale dopo aver condotto per alcuni giri è stato fermato da un danno alla catena, e Andrea Migno (Honda). – foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). spf/pc/red 05-Giu-22 11:58