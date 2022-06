Messaggio del Presidente Fifa per la Giornata mondiale dell’Ambiente

Infantino ha mostrato in un video la Carta verde per il pianeta ROMA (ITALPRESS) – In vista della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 il presidente della Fifa Gianni Infantino ha mostrato in un videomessaggio una "Carta verde per il pianeta" per evidenziare la consapevolezza sulla protezione dell'ambiente. L'iniziativa è legata alla Giornata Mondiale dell'Ambiente – celebrata ogni anno il 5 giugno – principale veicolo delle Nazioni Unite per incoraggiare la consapevolezza e l'azione su questo tema cruciale. "In qualità di Presidente della FIFA, e oggi, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, chiedo a tutti coloro che amano il calcio e che hanno a cuore l'ambiente, di raccogliere la Carta Verde per il Pianeta della FIFA", afferma Gianni Infantino nel suo videomessaggio. "La FIFA sta facendo la sua parte, con l'obiettivo di rendere la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 carbon neutral. Quindi, invito tutti voi a prendere la Carta Verde FIFA per il Pianeta e a registrare un breve messaggio, dicendoci cosa farete per preservare l'ambiente e salvare il nostro mondo, e pubblicare questo messaggio sui social media. Impegniamoci su questo!" Lo scorso novembre, durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) in Scozia, la FIFA ha pubblicato la Strategia climatica della FIFA e ha confermato il suo impegno nei confronti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici – Sport per l'azione per il clima Framework, che include un impegno a ridurre le emissioni di 50 % entro il 2030 e raggiungendo lo zero netto entro il 2040. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 05-Giu-22 13:24