Motocross, Jeremy Seewer vince il Gran Premio di Francia

Per lo svizzero un primo e un secondo posto, a Coldenhoff gara 2 PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) con un primo e un secondo posto è il vincitore del Gp di Francia 2022, valevole per la decima prova del mondiale di Motocross. Al secondo posto Jorge Prado (GasGas) e al terzo l'olandese Glenn Coldenhoff (Yamaha) che è il vincitore di gara 2. Quarto il leader del mondiale Tim Gajser (Honda) che aveva chiuso al quinto posto la prima sfida di giornata e allunga in classifica (438 punti). Delusione per Maxime Renaux che in casa propria ottiene un nono e un sesto posto (ottavo posto assoluto e 365 punti). Indietro gli italiani. Il migliore è Ivo Monticelli (Honda) in sedicesima posizione. Mattia Guadagnini e Alberto Forato chiudono entrambi a zero punti per problemi inerenti a cadute. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 05-Giu-22 18:36