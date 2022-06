Tennis: Torneo s’-Hertogenbosch. Seppi approda nel main draw

Nel turno di qualificazione, l'altoaesino ha piegato Brouwer in tre set ROMA (ITALPRESS) – Andreas Seppi approda nel main draw del "Libema Open", ATP 250 dotato di un montepremi di 648.130 euro di scena sui campi in erba di s'-Hertogenbosch, in Olanda, che torna a disputarsi dopo due anni di assenza dal calendario a causa della pandemia. Il 38enne tennista di Caldaro, n.141 del ranking e terza testa di serie del seeding cadetto, nel turno decisivo delle qualificazioni ha superato l'olandese Gijs Brouwer, n.230 Atp ed ottava testa di serie, in gara con una wild card, con il punteggio di 7-5 6-7(5) 6-3, maturato in due ore e 9 minuti di gioco. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 06-Giu-22 12:53