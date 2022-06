Volley: A1 donne. Frosini lascia Conegliano per approdare a Bergamo

L'azzurra e neo campionessa d'Italia ha già un ricco palmares nonostante l'età BERGAMO (ITALPRESS) – L'azzurra e neo campionessa d'Italia Giorgia Frosini approda al Volley Bergamo 1991. L'opposto classe 2002, nella scorsa stagione a Conegliano dove ha vinto scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana e ora al seguito della Nazionale italiana che parteciperà ai prossimi Giochi del Mediterraneo, sbarcherà a Bergamo con un biglietto da visita ricco di trofei, tra cui l'oro Mondiale under 20 conquistato con la Nazionale nel 2021, a dispetto della sua giovane età. "Spero di imparare e giocare tanto, perché un anno in panchina a Conegliano mi ha fatto venire voglia di ritagliarmi il mio spazio in campo. Vorrei trovare il mio posto e aiutare tanto in palestra portando po' della mia energia: sono una a cui piace fare la sua parte senza mollare mai. Mi conoscerete sul campo…", ha detto l'azzurra, formatasi con il Club Italia dopo essere uscita dal settore giovanile dell'Imoco. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 06-Giu-22 12:16