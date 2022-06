Calcio: Udinese. Ufficiale, è Sottil il nuovo allenatore

Ha siglato un contratto che lo lega al club friulano fino al 30 giugno 2023 UDINE (ITALPRESS) – "Bentornato Andrea Sottil. Da calciatore hai difeso i nostri colori, siamo felicissimi di riaccoglierti nella famiglia bianconera. Buon lavoro Mister". Così, sui social, l'Udinese ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore. "Un cerchio che si chiude, passato e presente si intrecciano per continuare la grande storia bianconera. Siamo lieti di riabbracciare Andrea Sottil. E' lui, infatti, il nuovo allenatore della Prima Squadra: ha siglato un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2023, con opzione per la stagione successiva", scrive poi il club friulano sul proprio sito web. "Per Andrea si tratta di un grande ritorno nella famiglia bianconera dopo aver difeso, con grandissime soddisfazioni, i nostri colori anche da calciatore per quattro stagioni con 115 presenze e 7 gol realizzati, tra Serie A, Coppa Italia, Coppa UEFA e Intertoto, contribuendo a grandi momenti della nostra storia come la vittoria dell'Intertoto e a due qualificazioni in Europa", si legge ancora nella nota odierna. Anche da allenatore, Sottil ha subito continuato a distinguersi compiendo un lungo e fortunato percorso in tutte le categorie del calcio italiano, sin dalla stagione 2021-2022. Adesso per Andrea è il tempo di tuffarsi nella nuova avventura in bianconero per riabbracciare l'Udinese e tornare a ottenere anche in panchina grandi soddisfazioni. Il mister porta con sé i collaboratori Ignazio Cristian Bella, Gianluca Cristaldi e Salvatore Gentile", scrivono infine dal club friulano. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 07-Giu-22 14:38