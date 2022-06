Calciomercato: Barça. Stampa, in partenza Dembelé e Braithwaite

In entrata gli obiettivi principali sono Lewandowski e Di Maria. BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Barcellona è intenzionato a fare diverse operazioni di mercato, in uscita ma anche in entrata, nonostante i problemi di bilancio che attanagliano il club. In primis, però, stando a quando riporta "Mundo Deportivo", gli azulgrana dovranno vendere. Nella lista dei partenti in casa catalana ci figurano i nomi di Frenkie de Jong, nel mirino del Manchester United, Martin Braithwaite e Ousmane Dembelé. Solo dopo il Barcellona potrà procedere con acquisti e ingaggi. Due i principali obiettivi: si tratta di Robert Lewandowski e Angel Di Maria. A ruota, negli ultimi giorni, accostati agli azulgrana, i nomi di Azpilicueta e Marcos Alonso. Infine, sembra pronto il rinnovo di Gavi, mentre c'è ancora incertezza sul destino di Depay. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 07-Giu-22 10:37