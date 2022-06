Calciomercato: Paredes “Rimarrò al Psg la prossima stagione”

Anche il regista argentino non intende lasciare Parigi al pari di Icardi e Danilo Pereira. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Rimarrò al Paris Saint-Germain la prossima stagione". Dopo Mauro Icardi e Danilo Pereira, un terzo giocatore fra quelli presenti nella presunta e discussa lunga lista dei partenti stilata dal club parigino ha annunciato l'intenzione di voler continuare la propria esperienza sotto la Torre Eiffel. Si tratta del centrocampista argentino Leandro Paredes. Lo scrive oggi "L'Equipe", precisando che il 27enne ex Roma, con 69 presenze in tre stagioni al Psg, è stato categorico, ribadendo ai dirigenti del club francese che non intendere lasciare la capitale. Il giocatore, negli ultimi giorni, era stato accostato nuovamente alla Roma, alla ricerca proprio di un regista. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 07-Giu-22 09:03