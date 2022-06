Motomondiale: Nakagami “Sto bene, mi scuso con Rins e Bagnaia”

Il giapponese ai colleghi "Dispiaciuto per aver rovinato la vostra gara" ROMA (ITALPRESS) – "Sto bene, mi scuso con Rins e Bagnaia". Così, sui social, dopo l'incidente del Gp di Catalunya, Taka Nakagami. Rassicurando tutti sulle sue condizioni fisiche, il giapponese ha bissato le scuse fatte ieri ufficialmente dal suo team per l'incidente che domenica ha visto coinvolti, con lui, alla prima curva, Rins e Bagnaia. "Sto bene. Per fortuna non ho subito infortuni seri. Cercherò di recuperare il prima possibile. Chiedo scusa ad Alex e a Francesco per l'incidente in curva 1 di domenica. Sono davvero dispiaciuto per aver rovinato la vostra gara", ha scritto Nakagami. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 07-Giu-22 13:52