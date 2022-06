Calcio: Inter, sirene inglesi per Bastoni e Skriniar

Sondaggio dello United per l'azzurro, lo slovacco piace al Chelsea LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Ivan Perisic potrebbe non essere l'unico giocatore dell'Inter a fare le valigie per l'Inghilterra. Stando al "Mail" Milan Skriniar e Alessandro Bastoni sono i due nerazzurri che più suscitano interesse in Premier League. Il 23enne centrale italiano è da tempo accostato al Tottenham, ha una valutazione da circa 60 milioni di euro e per lui avrebbe effettuato un sondaggio anche il Manchester United. Per Skriniar, invece, la principale pretendente sarebbe il Chelsea per quanto anche gli Spurs siano sulle sue tracce, con Antonio Conte che sarebbe ben felice di tornare a lavorare col 27enne centrale slovacco. I Blues si sarebbero informati sulla situazione del giocatore ma le parti sarebbero abbastanza distanti sulla valutazione. La nuova proprietà avrebbe messo a disposizione di Tuchel 200 milioni di sterline per rafforzare la squadra e una delle priorità è la difesa, che ha perso Christensen e Rudiger. Oltre a Skriniar, il Chelsea ha nel mirino Jules Koundè del Siviglia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 08-Giu-22 10:51