Calcio: Liverpool, altro no al Bayern per Manè

I Reds chiedono 50 milioni, i bavaresi ne hanno offerti 35 bonus compresi LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Bayern Monaco ci riprova ma il Liverpool risponde di nuovo picche. I bavaresi restano i più interessati a Sadio Manè, che dopo la finale di Champions ha annunciato di voler lasciare il Liverpool, ma nemmeno l'ultima proposta ha sbloccato la trattativa, anzi. I Reds, stando al "Times", avrebbero valutato come "ridicola" la nuova offerta del Bayern, 35 milioni di euro bonus compresi, quali però la vittoria della Champions e la conquista del Pallone d'Oro per ciascuna delle stagioni in cui l'attaccante senegalese giocherebbe per i tedeschi. Il Liverpool chiede 50 milioni per Manè e avrebbe comunicato al Bayern di farsi sentire solo quando decideranno di fare una proposta "seria". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 08-Giu-22 14:06