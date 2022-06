Volley: Taranto, ingaggiato lo schiacciatore canadese Loeppky

Nell'ultima stagione ha contribuito alla salvezza di Padova TARANTO (ITALPRESS) – Eric Loeppky è il nuovo schiacciatore della Gioiella Prisma Taranto. Dopo gli annunci di Ekstrand, Charalampos e Antonov, ecco un altro volto nuovo in casa Gioiella Prisma per la stagione 2022/23 che completa e dà un grande rinforzo al reparto martelli. Canadese classe 1998, nell'ultimo campionato ha giocato per la Kioene Padova in SuperLega ottenendo la salvezza all'ultima giornata. Si è distinto come miglior realizzatore nella Coppa Panamericana U21 nel 2017, e attualmente è impegnato nella VNL a Ottawa insieme alla sua nazionale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 08-Giu-22 08:58