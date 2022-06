Calcio: Serie C. Finale ritorno Palermo-Padova, arbitra Perenzoni

Il direttore di gara della sezione di Rovereto designato per il match di domenica che vale la promozione in B FIRENZE (ITALPRESS) – Sarà Daniele Perenzoni a dirigere Palermo-Padova, finale di ritorno dei playoff promozione di Serie C in programma domenica sera al Barbera alle 21.15 (diretta Rai2, SkySport ed Eleven Sport). Con l'arbitro della sezione di Rovereto ci saranno gli assistenti Severino di Campobasso e Niedda di Ozieri, il quarto ufficiale Ermanno Feliciani, quindi Michael Fabbri Var e Ciro Carbone Avar. Si parte dalli 0-1 con cui i rosanero si sono imposti a Padova grazie alla rete di Floriano. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 09-Giu-22 13:24