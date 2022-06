Motomondiale: Miller lascia Ducati, dalla prossima stagione in Ktm

Il pilota australiano firma fino al 2024 ROMA (ITALPRESS) – Jack Miller a fine stagione saluterà la Ducati per correre con i colori Red Bull KTM Factory Racing nel biennio 2023-2024. A confermarlo è proprio la squadra austriaca, che ufficializza così l'ingaggio del 27enne australiano con oltre dieci anni di carriera nel grande circus, dove ha ottenuto 9 vittorie e quasi 30 podi nelle classi Moto3 e MotoGP. Nel 2014, correndo proprio per il marchio austriaco con il team Red Bull KTM Ajo, aveva sfiorato il titolo nella classe cadetta prima di fare il salto in top class senza passare per la categoria intermedia. Miller troverà, insieme al futuro compagno di squadra Brad Binder, Francesco Guidotti, con cui ha già lavorato in passato: "Avere Jack al fianco di Brad nel nostro team significherà poter contare su un'altra forte risorsa. Lo conosco bene, so cosa può portare al box e quanto gli piace lavorare. Credo che il suo carattere e il modo in cui guiderà e spingerà la nostra KTM RC16 ci aiuteranno molto in questa fase del nostro progetto. Come Brad, Jack è un pilota puro: troverà il limiti e darà il massimo in qualsiasi condizione e con qualsiasi pacchetto. Continuerà a 'darci dentro' per ottenere dei risultati, questa è una qualità piuttosto rara. Le prossime due stagioni saranno entusiasmanti". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 09-Giu-22 12:47