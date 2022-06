Tennis: Torneo Nottingham. Giorgi ko contro Dart

L'azzurra ha fallito 3 match-point, prima di arrendersi al tie-break del terzo set. NOTTINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Camila Giorgi è uscita di scena agli ottavi di finale dal "Rothesay Open", torneo Wta 250 dotato di un montepremi pari a 251.750 dollari che si sta disputando sui campi in erba di Nottingham, in Gran Bretagna. Nella prosecuzione del match interrotto ieri, per pioggia, sulla situazione di un set pari, l'azzurra, 26 del mondo e terza favorita del seeding, ha ceduto al tie-break contro la britannica Harriet Dart. Questo quindi lo score finale: 5-7 6-4 7-6 (3) per la tennista di casa, 114 del ranking Wta. Sul 5-4 in suo favore la Giorgi ha fallito tre match-point. La britannica, domani, ai quarti di finale, sfiderà la statunitense Alison Riske, che oggi ha battuto la francese Caroline Garcia per 6-4 7-5. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 09-Giu-22 20:17