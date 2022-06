Tennis: Wimbledon, montepremi sale a 47,2 mln

Si tratta di un aumento dell'11% rispetto all'ultima edizione LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Nuovo record per il montepremi complessivo di Wimbledon, che per l'edizione che scatterà il prossimo 27 giugno salirà a 47,2 milioni di euro, il 5,4% in più rispetto al 2019 e l'11% in più rispetto allo scorso anno, quando si giocò però a capacità ridotta causa pandemia. Guadagneranno meno i vincitori: 2,3 milioni contro i 2,75 del 2019, l'ultima edizione senza limitazioni di pubblico. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 09-Giu-22 17:44