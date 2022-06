Calcio: Nations League. Inghilterra-Italia, arbitra polacco Marciniak

Domani sera la gara valida per la terza giornata della Lega A di Nations League a Wolverhampton LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Inghilterra-Italia, gara valida per la terza giornata di Nations League e in programma domani sera a Wolverhampton, sarà diretta dal polacco Szymon Marciniak. Con lui i connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, il quarto ufficiale di gara Tomasz Musial e gli arbitri Var Tomasz Kwiatkowski e Adam Kupsik. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 10-Giu-22 15:27