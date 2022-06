Calcio: Nations League, Southgate “Imbarazzante giocare a porte chiuse”

"Contro l'Italia chance per alcuni giocatori per fare esperienza" WOLVERHAMPTON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "E' imbarazzante per il nostro Paese. Tante di quelle persone che hanno causato problemi non erano nemmeno tifosi". Gareth Southgate non ci gira troppo attorno: domani contro l'Italia a Wolverhampton, in Nations League, l'Inghilterra sconterà la gara a porte chiuse con cui è stata sanzionata per quanto accaduto dopo la finale di Euro2020 contro gli azzurri a Wembley. Unica eccezione circa 3000 studenti under 14. "Sono tutti a disposizione ma ci sono delle cose da valutare, come la freschezza della squadra – ha proseguito il ct dei Tre Leoni – Penso che sia una buona partita per vedere alcuni calciatori, una gara di alto livello in cui dare loro fiducia. Dobbiamo trovare un equilibrio fra la necessità di vincere e il permettere a certi giocatori di fare esperienza". Kane reclama una maglia da titolare per continuare la caccia al record di Rooney, al suo fianco dovrebbe esserci il romanista Abraham, in mediana spazio a Rice. In dubbio invece Foden, Phillips si è allenato ancora a parte, verso una maglia da titolare James Ward-Prowse: "Siamo qui perchè abbiamo fatto bene nei nostri club. È stata dura restare fuori dagli Europei ma la vedo come una nuova sfida, una nuova opportunità, voglio essere parte di questo fantastico gruppo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 10-Giu-22 17:52