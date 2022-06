Calciomercato: Barcellona. Sergi Roberto rinnova, clausola di 400 mln

Il 30enne giocatore ha rinnovato per un'altra stagione BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Barcellona ha annunciato il rinnovo di Sergi Roberto fino al 30 giugno del 2023. Un solo anno di contratto ma con una clausola rescissoria di ben 400 milioni di euro. "Sono molto felice e grato al club – le parole del giocatore – oltre che a Xavi che mi ha trasmesso la sua fiducia dopo l'infortunio, lo ripagherò sul campo". Prodotto della cantera azulgrana il 30enne centrocampista ha debuttato in prima squadra a 19 anni, al Santiago Bernabeu di Madrid, nell'andata delle semifinali Champions 2010/11. Per lui 23 titoli, 316 partite, 12 gol e 37 assist. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 10-Giu-22 14:51