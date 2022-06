F.1: Gp Azerbaijan. Leclerc “Se partiamo in pole possiamo vincere”

Il pilota monegasco della Ferrari: "Abbiamo imparato tanto da Monaco" BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – "Abbiamo imparato tanto da Monaco. Dopo ogni weekend cerchiamo di analizzare la gara. Chiaramente abbiamo commesso alcuni errori. Sono fiducioso per il futuro perché abbiamo trovato le risposte che cercavamo: quegli errori non si ripeteranno". Queste le parole di Charles Leclerc nella conferenza stampa del Gran Premio dell'Azerbaijan di Formula 1. "Dobbiamo concentrarci su noi stessi e non sbagliare – ha aggiunto il pilota monegasco della Ferrari – Bisognerà vedere quale sarà il nostro punto debole dopo la prima giornata. Ci mancherà un po' di velocità in rettilineo rispetto alla Red Bull, ma quest'anno abbiamo una macchina molto più competitiva: penso che se faremo la pole sabato potremo riuscire a mantenere la posizione in gara", ha concluso Leclerc. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 10-Giu-22 11:34