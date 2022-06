Calcio: Atletico Madrid su Molina ma Udinese chiede 30 mln

I colchoneros ritengono la richiesta troppo alta e guardano altrove MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Si raffredda per l'Atletico Madrid la pista che porta a Nahuel Molina. I colchoneros, riporta "As", hanno messo gli occhi sull'esterno argentino per la corsia di destra ma la richiesta dell'Udinese ammonta a 30 milioni di euro, troppi per il club che non intende partecipare ad alcuna asta. Più abbordabile Jonathan Clauss, 29enne laterale del Lens che ha una valutazione di 20 milioni di euro. Il ds Berta, comunque, non ha fretta: uno fra Vrsaljko e Wass andrà via e chi arriverà lo farà per giocare da titolare. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 11-Giu-22 11:28