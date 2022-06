Calcio: Incidente per pullman Bulgaria a Tbilisi, Nedelev operato

Il giocatore aveva riportato un trauma craniocerebrale TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – Uno dei due pullman su cui viaggiava la nazionale bulgara in direzione hotel, dopo l'arrivo a Tbilisi, è rimasto coinvolto in un incidente dentro una galleria e ad avere la peggio è stato il centrocampista Todor Nedelev. La Federcalcio bulgara ha fatto sapere che il giocatore ha riportato un trauma craniocerebrale che ha richiesto un intervento chirurgico: l'operazione, durata due ore, ha avuto successo e il calciatore è sotto osservazione, accompagnato in ospedale dal medico della nazionale Biser Bochev. La Bulgaria affronterà domani la Georgia per la Lega C di Nations League. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 11-Giu-22 11:58