Calcio: “Rmc Sport”, Psg ha comunicato esonero a Pochettino

Il tecnico argentino era sotto contratto fino al 2023 PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mauricio Pochettino sa già che non sarà lui l'allenatore del Paris Saint Germain. Secondo "Rmc Sport", la dirigenza del club avrebbe già informato il 50enne tecnico argentino che, nonostante un contratto fino al 2023, non sarà confermato alla guida della squadra. Il Psg è ora al lavoro per individuare il sostituto: Zinedine Zidane è l'obiettivo numero uno. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 11-Giu-22 13:58