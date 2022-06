Calcio: U.21. Nicolato “Calore di Ascoli decisivo per nostro cammino”

Il ct degli azzurrini: "Sono sicuro che martedì ci saranno tanti tifosi" ASCOLI (ITALPRESS) – "Siamo venuti ad Ascoli superando tutta una serie di grandi difficoltà e con grande veemenza, e siamo convinti che questa scelta vada nella direzione di avere un grande contributo, perché conosciamo la bellezza della città ed il calore degli ascolani che potrebbe essere decisivo per il nostro cammino". Lo ha detto il ct dell'under 21 azzurra, Paolo Nicolato, nel corso di una conferenza stampa svoltasi oggi ad Ascoli per presentare la gara in programma martedì prossimo fra Italia e Repubblica d'Irlanda, valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria. "Il nostro cammino è stato molto positivo e determinato ma in questo momento particolare abbiamo bisogno di un grande sostegno – ha aggiunto Nicolato – I ragazzi ne hanno bisogno, e sono certo che lo avremo. Questa sarà la nostra carta in più per una partita, che per il nostro percorso e per quello che è stato questo anno, è importantissima. Sono sicuro che ci saranno tanti tifosi, per noi, come spero per la città, sarà una giornata importante". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/mc/red 11-Giu-22 14:17