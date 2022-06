Calcio: Ufficiale, Tchouameni dal Monaco al Real Madrid

Contratto di sei anni per il 22enne centrocampista francese MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Aurelien Tchouameni è un nuovo giocatore del Real Madrid. I blancos hanno ufficializzato l'accordo col Monaco per l'acquisto del 22enne centrocampista che ha firmato un contratto di sei anni e sarà presentato martedì prossimo alle 12. Le cifre dell'accordo non sono state rese note ma secondo la stampa spagnola il Real sborserà 80 milioni di euro più altri 20 di bonus, con Tchouameni che diventerà il quarto giocatore più caro di sempre nella storia del Real dopo Bale, Cristiano Ronaldo e Hazard. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 11-Giu-22 13:50