Calcio: Verona, West Ham e Arsenal sulle tracce di Simeone

L'Hellas conta di riscattarlo per poi cederlo per una ventina di milioni MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Le sirene della Premier League suonano per Giovanni Simeone. Nell'ultima stagione in prestito dal Cagliari al Verona, il 26enne attaccante argentino ha chiuso con 17 gol e, secondo "As", nei prossimi giorni sarà riscattato a titolo definitivo dall'Hellas per 10 milioni di euro. Difficilmente però Simeone resterà in gialloblù: se nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento della Juve per il ruolo di vice-Vlahovic, ecco in Premier West Ham e Arsenal sondare il terreno. L'agente del Cholito avrebbe ricevuto anche delle chiamate dalla Spagna, da parte di club che nella prossima stagione giocheranno le coppe europee. Una situazione che spingerà il Verona a esercitare il diritto di riscatto per poi cedere l'attaccante per una cifra attorno ai 20 milioni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 11-Giu-22 13:48