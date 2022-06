F.1: Gp Azerbaijan, Perez guida le terze libere davanti a Leclerc

Il monegasco più lento di 70 millesimi, quarto tempo per Sainz BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Sergio Perez è il più veloce nella terza sessione di libere del Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1. Sul circuito di Baku, il pilota della Red Bull fa registrare il miglior tempo girando in 1'43"170. Alle sue spalle la Ferrari di Charles Leclerc con 70 millesimi di distacco e l'altra Red Bull di Max Verstappen (+0"279). Quarto tempo per Carlos Sainz (Ferrari) a quattro decimi dalla vetta, a precedere le McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Ottavo tempo per George Russell (Mercedes) davanti a Esteban Ocon (Alpine) e Sebastian Vettel (Aston Martin). Lewis Hamilton è invece dodicesimo con la Mercedes. Monoposto di nuovo in pista alle ore 16:15 per le qualifiche, con un ritardo di 15 minuti per via dell'incidente avvenuto in Formula 2 che ha di fatto posticipato anche l'inizio delle FP3. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 11-Giu-22 14:23