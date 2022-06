Finale play-off Serie C, Baldini”Palermo sereno e con il cuore”

'Sappiamo l'importanza della partita: è la partita più importante, ma parlano i numeri' PALERMO (ITALPRESS) – "Siamo tranquilli, ci siamo allenati in maniera serena. Sappiamo l'importanza della partita: è la partita più importante, ma parlano i numeri. Nei playoff abbiamo vinto 5 partite e pareggiato 2. I numeri dicono che ci siamo, i ragazzi sono convinti". Sono le parole del tecnico del Palermo Silvio Baldini alla vigilia della finale di ritorno dei play-off con il Padova che decreterà l'ultima formazione promossa in B. "Studiare il Padova? Io non ho studiato niente: c'è da ripetere la partita dell'andata, bisogna giocare con il cuore. Se avessimo ragionato con i numeri e con gli schemi, il Palermo non sarebbe arrivato qui. Noi ci stiamo giocando una bellissima finale. Comunque andrà saremo orgogliosi di quanto fatto -prosegue Baldini – Ma il calcio è pieno di ipocriti e persone meschine: cerco di togliermi questi brutti pensieri dalla testa. Cosa dirò ai miei ragazzi? Non mi preparo mai cosa dire, dico quello che sento. Dormirò questa notte? Come tutte le altre volte. Non sarà certo il Padova a non farmi dormire. A me dispiace vedere gli sciacalli che cercheranno di godere della nostra amarezza". (ITALPRESS). pc/gm/red 11-Giu-22 13:28