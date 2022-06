Superbike: Bautista vince gara 1 Emilia-Romagna e allunga in classifica

Rea e Rinaldi completano il podio, ritiro per Razgatlioglu MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Alvaro Bautista domina a Misano e si prende gara 1 del Round dell'Emilia Romagna, quarto appuntamento stagionale, allungando nel Mondiale Superbike. Dopo aver centrato la pole col record della pista, lo spagnolo della Ducati si trova a inseguire prima Toprak Razgatlioglu e poi Jonathan Rea. Ma giro dopo giro Bautista risale, fino a piazzare il sorpasso decisivo sul nordirlandese della Kawasaki e andare in solitaria verso la 21esima vittoria della carriera, la quinta in questo 2022 dopo le due di Aragon e i successi ad Assen ed Estoril. Rea non riesce a reggere il suo ritmo e si accontenta della seconda piazza mentre a completare il podio c'è l'altra Ducati di Michael Ruben Rinaldi, complice il ritiro di Razgatlioglu a sette giri dalla fine per problemi tecnici alla sua Yamaha. Ottima quarta posizione per Axel Bassani (Motocorsa Racing), miglior pilota indipendente, che precede Alex Lowes (Kawasaki) e Andrea Locatelli (Yamaha), sesto. Bene anche il rientrante Roberto Tamburini (Yamaha Motoxracing WorldSBK Team), undicesimo. Nel Mondiale Bautista guadagna altri cinque punti su Rea (186 contro 164) mentre rischia di essere già fuori dai giochi il campione in carica Razgatlioglu, che resta terzo a quota 109. Domani alle 11 la Superpole Race, alle 15.15 gara 2. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 11-Giu-22 14:44