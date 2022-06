Calcio: Euro U.21. Ricci “Mi sento leader, Irlanda forte ma no timori”

Il centrocampista azzurro chiede aiuto al pubblico ascolano "Spero in uno stadio pieno" FIRENZE (ITALPRESS) – "Mi sento un leader di questa squadra insieme ad altri che sono qua da piu' anni rispetto a chi si è inserito da poco e ai piu' giovani. Deve partire da noi l'impulso nelle partite a fare il meglio, di caricare gli altri. Non dico che sia qualcosa che ci fa sentire la responsabilita' ma assolutamente ci gratifica". Lo ha detto il centrocampista dell'Under 21 Samuele Ricci all'antivigilia della sfida fra Italia e Repubblica d'Irlanda valida per le qualificazioni ad Euro 2023. Contro la Svezia "potevamo approcciare in maniera migliore la partita perche' da come sembrava in campo siamo entrati un po' storditi ma non so i motivi – ha aggiunto Ricci -, pero' poi ci siamo ripresi, abbiamo fatto una buonissima partita e potevamo anche fare meglio nell'essere piu' cinici sotto porta e concretizzare meglio le occasioni che abbiamo avuto perche' soprattutto alla fine ne abbiamo avute tante. Bisogna fare meglio da questo punto di vista". Parlando della prossima avversaria, Ricci sostiene che "l'Irlanda è una squadra molto fisica, con delle buone individualita', pero' per come la penso io non bisogna avere timore di loro perche' siamo l'Italia e le qualità ne abbiamo anche noi. Bisogna imporre il nostro gioco e secondo me con il possesso palla potremo dare del filo da torcere, e occorrerà concretizzare di piu' perché arriviamo spesso e bene" sotto porta avversaria "quindi sarebbe meglio fare qualche gol in piu'". Avere lo stadio di Ascoli martedì con tanti tifosi azzurri "puo' aiutare tantissimo – ha aggiunto Ricci – perché quando giochi e hai lo stadio pieno, con la gente che fa il tifo per te è una cosa molto bella ed in certi punti della partita ti puo' anche dare qualcosa in piu'. Spero quindi che" contro l'Irlanda "ci siano tanti tifosi allo stadio a sostenerci". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). xb8/fsc/red 12-Giu-22 16:27