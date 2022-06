Calcio: Nazionale. Dopo Florenzi lascia raduno anche Pobega

Domani mattina è prevista la partenza per Düsseldorf. ROMA (ITALPRESS) – Dopo la partenza di Florenzi annunciata ieri sera dal ct azzurro dopo la sfida contro l'Inghilterra, anche Tommaso Pobega, indisponibile, lascerà a breve il raduno della Nazionale e farà rientro al club per le cure del caso. Tonali, che sarà squalificato dopo il giallo subito ieri sera, resta invece in gruppo fino al termine del raduno – fa sapere la Federcalcio -. Domani mattina è prevista la partenza per Düsseldorf. Nel pomeriggio, come da programma, conferenza stampa e allenamento a Moenchengladbach. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 12-Giu-22 15:25