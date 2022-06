Calcio: Nazionale. Florenzi lascia il ritiro azzurro

"Torno a Roma per un piccolo intervento non legato al calcio" FIRENZE (ITALPRESS) – Oltre al centrocampista Sandro Tonali, ammonito ieri sera sotto diffida nel corso della gara fra Inghilterra-Italia di Nations League, e quindi indisponibile per la Germania, ha lasciato il ritiro azzurro anche Alessandro Florenzi. "Va a casa Florenzi, eravamo già d'accordo, perche' ha un intervento da fare", ha spiegato il ct Roberto Mancini nel post partita di Wolverhampton. Florenzi, fresco campione d'Italia con il Milan, ha confermato la notizia via social: "Torno a Roma per un piccolo intervento non legato al calcio programmato da mesi. Dispiace lasciare questo gruppo straordinario. Forza Azzurri", ha scritto su Instagram. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/fsc/red 12-Giu-22 12:10