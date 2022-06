Calciomercato: Benfica. Stampa portoghese, fatta per Nunez al Liverpool

Affare praticamente definito per 100 milioni di euro LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Darwin Nunez sarà il nuovo centravanti del Liverpool: ne è certa la stampa portoghese, che parla di un incontro risolutivo a Lisbona tra i dirigenti del Benfica e quelli dei Reds. Il club inglese pagherà 75 milioni di euro più 25 di bonus, secondo "A Bola" per arrivare a 100 milioni "basta che l'uruguaiano giochi 60 partite in 5 anni". Sorride anche l'Almeria, che riceverà 10 milioni, come pattuito quando Nunez si è trasferito dal club spagnolo al Da Luz. Nunez ha lasciato il ritiro dell'Uruguay ed è atteso nelle prossime ore in Inghilterra per visite mediche e firma sul contratto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 12-Giu-22 11:46