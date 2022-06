Calciomercato: Fiorentina. Torreira “Vorrei restare in viola”

"In questo momento non so nulla realmente". MONTEVIDEO (URUGUAY) (ITALPRESS) – "La mia idea è quella di poter restare alla Fiorentina, però se non è possibile voglio trovare una squadra dove posso avere una certa continuità". A dirlo è Lucas Torreira, che svela le sue ambizioni per il futuro in un'intervista a "L'Ovacion" dopo il 5-0 dell'Uruguay al Panama in amichevole. "In questo momento non so nulla realmente – ammette il regista ex Samp di proprietà dell'Arsenal -. Voglio riposarmi, staccare un po' perchè è stata una stagione pesante e al momento giusto mi siederò con il mio agente e troveremo le migliori opzioni". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/gm/red 12-Giu-22 18:59