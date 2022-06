F.1: Gp Azerbaijan. Perez “Giusto lasciar passare Verstappen”

"Max era veloce, è un ottimo risultato per la squadra" BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – "Purtroppo non mi sono fermato al pit stop durante la Virtual Safety Car, se lo avessi fatto sarebbe stata una gara diversa. C'è stato un degrado delle gomme e dovremo capire cosa è successo. Verstappen era veloce ed è un ottimo risultato per la squadra. Il team ha chiesto di lasciare passare Max? Penso fosse una chiamata giusta, si tratta di una bella giornata complessivamente". Lo ha detto Sergio Perez, pilota della Red Bull, dopo il secondo posto nel Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1. (ITALPRESS). spf/fsc/red 12-Giu-22 15:04