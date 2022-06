F.1: Gp Azerbaijan. Russell “Non era facile, c’era tanto saltellamento”

"Felicissimo per come è andata", dice il pilota Mercedes, 3° a Baku BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – "Bisogna spingere fino alla fine per fare un risultato del genere. Devo ringraziare tutti in fabbrica che hanno consentito questo terzo posto, non è stato facile per via del saltellamento della macchina. Ma sono felicissimo per come è andata oggi". Lo ha detto George Russell, pilota della Mercedes, dopo il terzo posto nel Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/fsc/red 12-Giu-22 15:11