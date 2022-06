Parigi2024: Malagò “Faremo bene, preoccupazione su medio-lungo periodo”

Il presidente ha parlato nel corso di un'intervista a "L' Italia con Voi", in onda su Rai Italia. ROMA (ITALPRESS) – "A Parigi 2024 faremo bene. Ma c'è preoccupazione sul medio-lungo periodo". Così, il presidente del Coni Giovanni Malagò nel corso di un'intervista a "L' Italia con Voi", in onda su Rai Italia, il Canale internazionale della Rai, e on-line su Rai Play martedì 14 giugno. Nel sottolineare la fortissima forma di complicità e di sentimento degli italiani nei confronti dello sport in questo momento, "dovuta – ha detto – sicuramente ai formidabili risultati ottenuti l'anno scorso e alla voglia di ripresa dopo due anni di pandemia", Malagò, ha ricordato che "sta iniziando una stagione sportiva nel corso della quale ci si comincia a confrontare su grandi percorsi internazionali che arriveranno a chiudere il quadriennio a Parigi. A parte la disastrosa eliminazione dell'Italia dai mondiali di calcio, i risultati continuano a essere molto buoni". "Dove onestamente penso che ci saranno problemi seri e importanti – ha proseguito il Presidente del Coni – è nel medio se non nel lungo termine. A Parigi 2024 faremo comunque molto bene. Ci sono Pilato, Galassi e De Tullio nel nuoto che faranno bene. In prospettiva, Musetti nel tennis e anche la Trevisan che non è giovanissima ma è stata ferma per quattro anni per i problemi che lei stessa ha avuto il coraggio di denunciare; la squadra maschile di pallavolo che lascia ben sperare in termini di ricambio generazionale; qualche ragazzo nell'atletica leggera, specie nella velocità. Perché c'è sempre il concetto dell'emulazione. E questo è il grande messaggio di tutte quelle medaglie che abbiamo vinto l'anno scorso". – foto Image – (ITALPRESS). gm/com 12-Giu-22 15:32