Tennis: Torneo Queen’s. Fabbiano eliminato nelle qualificazioni

Battuto da Querrey con un doppio 6-2. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Thomas Fabbiano è stato battuto nel turno decisivo per le qualificazioni del "Cinch Championships", ATP 500 dotato di un montepremi di 2.134.520 euro che si disputa sui campi in erba dello storico Queen's Club di Londra, in Gran Bretagna. Il 32enne pugliese di San Giorgio Ionico, numero 191 del ranking, è stato battuto dallo statunitense Sam Querrey, numero 107 Atp, in due set con un doppio 6-2. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 12-Giu-22 16:10