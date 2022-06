Baldini “Serie A? Non la cerco ma vorrei tornarci con il Palermo”

Il tecnico ha parlato il giorno dopo la promozione in B dei rosanero PALERMO (ITALPRESS) – "Non cerco la serie A ma se dovesse accadere vorrei tornarci con il Palermo. Io ho comprato casa, voglio morire qua, anche tra 50 anni, sento la Sicilia, io faccio parte della cultura del sud". Lo ha detto il tecnico del Palermo Silvio Baldini, in conferenza stampa al Barbera, il giorno dopo la promozione in serie B dei rosanero. "Se possiamo lavorare in un certo modo questa storia non finisce ma non dipende da me. Non so cosa succede in società ma se non è il prossimo campionato, quello dopo ancora il Palermo è in Serie A. Se mi fanno lavorare in un certo modo spero che sia Palermo il mio futuro. Io non cerco il palcoscenico, cerco me stesso, va bene pure l'Interregionale. Voglio essere solo un veicolo: far vedere alla gente che la parola 'speranza' non ti abbandona mai. La Serie A non mi interessa anche se so che ci potrei allenare perchè conosco bene la matera. Stamane ho ricevuto cinque messaggi da allenatori di Serie A e mi riempie di gioia, so che loro guardavano il Palermo; hanno capito che abbiamo fatto qualcosa di diverso". – foto: pc (ITALPRESS). pc/red 13-Giu-22 11:58