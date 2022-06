Calcio: River Plate su Suarez, Gallardo “Non dipende da noi”

Il Pistolero è a fine contratto con l'Atletico Madrid BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Il River Plate ci prova per Luis Suarez. A fine contratto con l'Atletico Madrid, il Pistolero sfoglia la margherita e fra le opzioni ci sono i Millonarios, come conferma il tecnico Marcelo Gallardo. "E' difficile parlare di percentuali, sappiamo che Suarez tiene in considerazione il nostro interesse, non dipende solo da noi – le sue parole – Quello che dobbiamo fare è aspettare e poi vedere. Ho parlato con lui, lo conosco, gli ho chiesto se ha voglia di venire da noi a prepararsi per il Mondiale. Bisognerà avere un po' di pazienza". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 13-Giu-22 16:04