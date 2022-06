Calcio: Sudtirol. Ufficiale, Zauli è il nuovo allenatore

Il tecnico romano si è legato alla neopromossa in B con un contratto annuale ROMA (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Lamberto Zauli è il nuovo allenatore dell'FC Sudtirol. Il 50enne tecnico romano proviene dall'esperienza alla Juventus dove ha allenato per una stagione la Primavera e, nelle ultime due, la formazione Under 23 nel girone A del campionato di Serie C. Il neo mister biancorosso si è legato all'FCS con un contratto annuale, vale a dire fino al 30 giugno 2023. Il tecnico si avvarrà della collaborazione di due tecnici riconfermati: il vice allenatore Leandro Greco e il preparatore dei portieri Massimo Marini. "F.C. Sudtirol rivolge un caloroso benvenuto a mister Lamberto Zauli e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia biancorossa", si legge in una nota del club che dalla prossima annata disputerà la Serie B dopo la splendida cavalcata con il croato Ivan Javorcic in panchina. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 13-Giu-22 11:18