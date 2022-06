Calcio: U.21. Nicolato “Non raccolto abbastanza per quanto fatto”

Il ct degli azzurrini: "Pensiamo di meritare di più per il percorso fatto" FIRENZE (ITALPRESS) – "Pensiamo di non aver raccolto abbastanza per quanto fatto. Pensiamo di meritare di più per il percorso fatto, per come abbiamo giocato e per quello che abbiamo creato. Domani, anche con un pizzico di fortuna che forse finora non c'è stata, vogliamo andare a prendere quello che pensiamo di meritarci". Lo ha detto il ct dell'Under 21 azzurra Paolo Nicolato alla vigilia della sfida fra Italia e Repubblica d'Irlanda, valida per le qualificazioni ad 'Euro 2023'. "Anche solo per il fatto di quanto è pericolosa l'Irlanda in alcune situazioni di gioco, come nelle palle inattive dove hanno fatto molti gol e dove sono molto pericolosi, cercheremo di non arrivare all'ultima mezz'ora della partita con un risultato che sia in bilico – spiega Nicolato in conferenza stampa – E' una partita difficile, potrebbe anche succedere ma dobbiamo procedere con il nostro cammino". Parlando ancora degli avversari di domani ad Ascoli Nicolato aggiunge: "Non abbiamo una certezza sul modo di giocare dell'Irlanda perché hanno cambiato abbastanza. Contro la Svezia hanno giocato con la difesa a tre, nell'ultimo turno hanno giocato a quattro, quindi è una partita che prepareremo su di noi dando qualche soluzione ai ragazzi per una situazione o un'altra ma dobbiamo avere chiare le idee noi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/mc/red 13-Giu-22 15:31