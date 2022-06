Calciomercato: ManCity. Ufficializzato l’arrivo di Haaland

L'attaccante norvegese: "Con il gioco di Guardiola posso migliorare ancora" MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Erling Haaland è un giocatore del Manchester City. Ad annunciare l'arrivo in Premier League del 21enne attaccante norvegese, ex Borussia Dortmund, è lo stesso club inglese, che ha celebrato l'evento con una serie di video e post sui social. "Questo è un giorno pieno di orgoglio per me e la mia famiglia – ha spiegato Haaland, che con i Citizens guidati da Pep Guardiola ha firmato un contratto quinquennale – Seguo il City da tutta la vita e qui mi sento a casa, sono sicuro che in questa squadra posso migliorare ancora molto perché mi piace lo stile di gioco offensivo di Guardiola". "Ci sono così tanti giocatori di livello mondiale in questa rosa – ha aggiunto Haaland – e Pep è uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi, quindi credo di essere nel posto giusto per realizzare le mie ambizioni. Voglio segnare gol, vincere trofei e migliorare come calciatore e sono fiducioso di poterlo fare qui. Per me questa è una grande occasione e non vedo l'ora di iniziare la pre-season". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 13-Giu-22 12:01